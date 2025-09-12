Théâtre La Famille Chartres

Théâtre La Famille Chartres samedi 10 janvier 2026.

Théâtre La Famille

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – 46 EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Patrick Timsit et François-Xavier Demaison jouent deux frères que tout oppose, réunis avec leur famille lors d’un dîner où éclatent rancunes et secrets. Entre humour et émotions, les tensions révèlent des personnages fragiles et profondément humains.

La pièce de Samuel Benchetrit mêle rires, disputes et tendresse, tout en posant des questions universelles sur les liens familiaux, l’amour fraternel et la force des non-dits. Tout public à partir de 14 ans. 38 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Patrick Timsit and François-Xavier Demaison play two brothers at odds with each other, reunited with their family at a dinner party where grudges and secrets erupt. Between humor and emotion, the tensions reveal fragile, deeply human characters.

German :

Patrick Timsit und François-Xavier Demaison spielen zwei ungleiche Brüder, die mit ihrer Familie zu einem Abendessen zusammenkommen, bei dem Groll und Geheimnisse aufbrechen. Die Spannungen zwischen Humor und Emotionen offenbaren zerbrechliche und zutiefst menschliche Charaktere.

Italiano :

Patrick Timsit e François-Xavier Demaison interpretano due fratelli in disaccordo tra loro, riuniti alla famiglia in occasione di una cena in cui esplodono rancori e segreti. Tra umorismo e commozione, le tensioni rivelano personaggi fragili e profondamente umani.

Espanol :

Patrick Timsit y François-Xavier Demaison interpretan a dos hermanos enfrentados, reunidos con su familia en una cena en la que estallan rencores y secretos. Entre el humor y la emoción, las tensiones revelan personajes frágiles y profundamente humanos.

L’événement Théâtre La Famille Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES