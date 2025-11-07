Théâtre La Famille Quai de la Réunion Le Havre

Théâtre La Famille

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis

Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie. La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.

Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit

Avec Patrick Timsit, François-Xavier Demaison, Claire Nadeau, Kate Moran et un comédien en cours de distribution

Décors Emmanuelle Roy Costumes Charlotte Betaillole Lumières Laurent Béal Assistantes à la mise en scène Lili Franck et Edwina Zajdermann

Crédits photos Jean-Baptiste Mondino (portrait), Cyril Bruneau (scène) Mentions En accord avec le Théâtre Édouard VII et Pascal Legros Organisation.

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

