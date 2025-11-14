Théâtre La Famille Toul Toul
Théâtre La Famille Toul Toul samedi 31 janvier 2026.
Théâtre La Famille Toul
15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
Date(s) :
2026-01-31
La Famille
Un duo inédit avec Patrick Timsit et François-Xavier Demaison en frères ennemis.
Une famille dysfonctionnelle qui se voit peu, le père, la mère, les deux frères Max et Jérôme ainsi que son épouse Alice, vont devoir se réunir pour un événement qui va changer leur vie.
La soirée promet bien des surprises entre incompréhension, rire et amour.
Une pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit.Tout public
.
15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24
English :
The Family
An original duet with Patrick Timsit and François-Xavier Demaison as frenemies.
A dysfunctional family that sees little of each other, father, mother, brothers Max and Jérôme and his wife Alice, must come together for a life-changing event.
The evening promises many surprises, from misunderstandings to laughter and love.
Written and directed by Samuel Benchetrit.
German :
Die Familie
Ein noch nie dagewesenes Duett mit Patrick Timsit und François-Xavier Demaison als feindliche Brüder.
Eine dysfunktionale Familie, die sich nur selten sieht. Der Vater, die Mutter, die beiden Brüder Max und Jérôme sowie seine Frau Alice müssen für ein Ereignis zusammenkommen, das ihr Leben verändern wird.
Der Abend verspricht viele Überraschungen zwischen Missverständnissen, Lachen und Liebe.
Ein Stück, geschrieben und inszeniert von Samuel Benchetrit.
Italiano :
La famiglia
Un duetto inedito che vede protagonisti Patrick Timsit e François-Xavier Demaison nei panni di amici.
Una famiglia disfunzionale che si vede poco, padre, madre, i due fratelli Max e Jérôme e sua moglie Alice devono riunirsi per un evento che cambierà le loro vite.
La serata promette molte sorprese, dagli equivoci alle risate e all’amore.
Scritto e diretto da Samuel Benchetrit.
Espanol :
La familia
Un nuevo dúo protagonizado por Patrick Timsit y François-Xavier Demaison en el papel de enemigos.
Una familia disfuncional que se ve poco, padre, madre, dos hermanos Max y Jérôme y su esposa Alice tienen que reunirse para un acontecimiento que cambiará sus vidas.
La velada promete muchas sorpresas, desde malentendidos hasta risas y amor.
Escrita y dirigida por Samuel Benchetrit.
L’événement Théâtre La Famille Toul Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES