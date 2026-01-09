Théâtre La famille vient en mangeant CIe MMM Bordères-et-Lamensans
Théâtre La famille vient en mangeant CIe MMM Bordères-et-Lamensans samedi 28 février 2026.
foyer municipal Bordères-et-Lamensans Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Retour aux origines avec le premier seule-en-scène de la montoise Marie Magdeleine.
La famille vient en mangeant est un solo pour 8 personnages avec pour seul décor une chaise et l’imaginaire du spectateur.
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille… .
foyer municipal Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr
