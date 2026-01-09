Théâtre La famille vient en mangeant CIe MMM Bordères-et-Lamensans

Théâtre La famille vient en mangeant CIe MMM

foyer municipal Bordères-et-Lamensans Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Retour aux origines avec le premier seule-en-scène de la montoise Marie Magdeleine.

La famille vient en mangeant est un solo pour 8 personnages avec pour seul décor une chaise et l’imaginaire du spectateur.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille… .

foyer municipal Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr

