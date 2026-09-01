Théâtre La Fée du bois dormant par la Compagnie La Malice dans le cadre des 36èmes Musitinéraires Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Sainte-Foy-la-Grande

Théâtre La Fée du bois dormant par la Compagnie La Malice dans le cadre des 36èmes Musitinéraires

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le rendez-vous de la rentrée!

La date pivot qui signe la fin des musitinéraires et le début de notre saison culturelle…

Cette année, l’honneur revient à la Compagnie La malice qui vient revisiter le célèbre conte populaire, déjà passé entre les mains de Charles Perrault, des frères Grimm, de Walt Disney… Sauf que cette version questionne le consentement, et propose une fin alternative, plus en accord avec notre époque!

Venez donc découvrir La fée du bois dormant , le vendredi 25 septembre à la salle Clarisse Brian-Reclus (8 rue Jean-Louis Faure, 33220 Ste Foy la Gde)

C’est ouvert à tous, c’est en participation libre (Au chapeau). .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 24 46 59 lebenisterie33@gmail.com

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English :

L’événement Théâtre La Fée du bois dormant par la Compagnie La Malice dans le cadre des 36èmes Musitinéraires Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du Pays Foyen