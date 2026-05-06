Théâtre La femme du boulanger de Marcel Pagnol Cour d’honneur du château Saint-Porchaire

Saint-Porchaire

Théâtre La femme du boulanger de Marcel Pagnol

Cour d’honneur du château Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

gratuit moins de 7 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 21:00:00

fin : 2026-07-02 23:20:00

Date(s) :

2026-06-29

Dans le cadre des Sites en Scène, le château de La Roche Courbon renoue avec le patrimoine provençal de Marcel Pagnol et accueille, de nouveau, la compagnie Baudracco pour vous présenter La Femme du Boulanger

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Cour d’honneur du château Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 60 10 contact@amicour.fr

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English :

As part of the Sites en Scène program, the Château de La Roche Courbon revives Marcel Pagnol’s Provencal heritage and welcomes back the Compagnie Baudracco to present La Femme du Boulanger (The Baker’s Wife)

L’événement Théâtre La femme du boulanger de Marcel Pagnol Saint-Porchaire a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge