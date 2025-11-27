THÉÂTRE LA FERME DES ANIMAUX THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE LA FERME DES ANIMAUX

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-01-03 16:00:00

fin : 2026-01-03 16:50:00

2026-01-03

Vacances au théâtre la compagnie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman de George Orwell !

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent… De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent ils en place ? Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître.

Théâtre d’objets.

Durée 50mn.

À partir de 8 ans. .

Vacances au théâtre: La Fleur du Boucan company revisits George Orwell’s famous novel with mischief and light-heartedness!

