Théâtre la fille du fauteuil à Pugnac Pugnac

Théâtre la fille du fauteuil à Pugnac

Salle municipale Pugnac Gironde

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

La fille du fauteuil est le journal intime d’une comédienne de 40 ans et des poussières, à l’heure où les dîtes poussières s’accumulent.

Lovée dans son fauteuil rouge dont elle explore tous les recoins telle Robinson sur son île, elle gamberge sur le temps qui passe, l’espace et ses multiples dimensions, les raisons de ses choix et les épreuves à venir.

Miroir du miroir, le dessin prend forme derrière elle. Le coup de crayon souligne le trait de lucidité, le griffonage augmente le brouillard qui obscurcit sa pensée et le découpage de photos d’actrice met en miettes sa plastique.

Avec humour et poésie, Mathilde et Maxime accordent leurs imaginaires et leurs intérieurs. Ils inventent une forme expérimentale de théâtre dessiné. Les décors se construisent trait par trait, les personnages prennent vie entre le jeu de Mathilde et les crayons de Maxime. .

Salle municipale Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 25 17 59 contact@compagnie-imagine.org

