Théâtre LA FIV DU SAMEDI SOIR Amiens

Théâtre LA FIV DU SAMEDI SOIR

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Lorsque la nature joue les trouble-fêtes, le désir d’enfant peut rapidement tourner au défi. Avec l’esprit vif et irrévérencieux de Bernard et Christian, le public plonge tête la première dans les arcanes de la reproduction, des mystères des organes génitaux aux dédales des techniques de conception assistée ! Ce spectacle propose une F.I.V. pas tout à fait comme les autres, une version disco et décalée, où la science rencontre l’humour.

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

When nature plays spoilsport, the desire to have children can quickly turn into a challenge. With Bernard and Christian?s irreverent wit, the audience plunges headfirst into the mysteries of reproduction, from genitalia to assisted conception techniques! This show is a disco version of F.I.V., where science meets humor.

