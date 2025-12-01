Théâtre La FIV du samedi soir Smart Café Théâtre Brives-Charensac
Théâtre La FIV du samedi soir Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 13 décembre 2025.
Théâtre La FIV du samedi soir
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
spectacle seul
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, moyen ultime pour briser les tabous !
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Saturday night IVF: a wacky comedy where science meets humor, the ultimate way to break taboos!
German :
Die IVF am Samstagabend: Eine verrückte Komödie, in der die Wissenschaft auf den Humor trifft das ultimative Mittel, um Tabus zu brechen!
Italiano :
FIVET del sabato sera: una commedia stravagante dove la scienza incontra l’umorismo, il modo migliore per rompere i tabù!
Espanol :
Sábado noche FIV: una comedia disparatada en la que la ciencia se une al humor, ¡la forma definitiva de romper tabúes!
