Théâtre La FIV du samedi soir Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Théâtre La FIV du samedi soir

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, moyen ultime pour briser les tabous !

English :

Saturday night IVF: a wacky comedy where science meets humor, the ultimate way to break taboos!

German :

Die IVF am Samstagabend: Eine verrückte Komödie, in der die Wissenschaft auf den Humor trifft das ultimative Mittel, um Tabus zu brechen!

Italiano :

FIVET del sabato sera: una commedia stravagante dove la scienza incontra l’umorismo, il modo migliore per rompere i tabù!

Espanol :

Sábado noche FIV: una comedia disparatada en la que la ciencia se une al humor, ¡la forma definitiva de romper tabúes!

