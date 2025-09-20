Théâtre La folle et inconvenante histoire des femmes Muntzenheim

Théâtre La folle et inconvenante histoire des femmes

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ce spectacle met en scène une jeune femme qui, à travers un livre d’histoire légué par sa grand-mère, décide de donner enfin la parole aux grandes muettes des siècles passés, les femmes.

Entre humour, dérision et émotion, une odyssée féministe qui nous mène sur le long chemin de libération de la femme à travers le temps…

De la Préhistoire jusqu’au XXIème siècle, elle donnera vie à des personnages féminins, réels ou fictifs, hétérosexuels ou homosexuels, qui ensemble entre humour et engagement se feront les témoins de cette grande histoire oubliée des femmes, leur histoire.

Une immersion drôle, détonante, extrêmement documentée, passionnante et décalée dans l’histoire des femmes ! .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

This show features a young woman who, through a history book bequeathed to her by her grandmother, decides to finally give a voice to the great mutes of past centuries: women.

German :

In diesem Stück geht es um eine junge Frau, die anhand eines Geschichtsbuchs, das ihr von ihrer Großmutter vermacht wurde, beschließt, den großen Stummen der vergangenen Jahrhunderte, den Frauen, endlich eine Stimme zu geben.

Italiano :

Questo spettacolo vede protagonista una giovane donna che, attraverso un libro di storia lasciatole in eredità dalla nonna, decide di dare finalmente voce alle voci mute dei secoli passati: le donne.

Espanol :

Este espectáculo presenta a una joven que, a través de un libro de historia que le ha legado su abuela, decide dar por fin voz a las voces mudas de siglos pasados: las mujeres.

