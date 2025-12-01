Théâtre, La Folle histoire de l’île mystérieuse Théâtre Millandy Luçon

Théâtre, La Folle histoire de l’île mystérieuse

Théâtre Millandy 9, Rue de l’hôtel de ville Luçon Vendée

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Théâtre Aventure

1942. La France est occupée. Jacques Beauregard, escroc mythomane, survit difficilement grâce au marché noir. Une nuit, croyant piller une cave de grands crus, il tombe nez à nez avec Louise de Talleyrand, une jeune résistante prisonnière de la Gestapo.

Parvenant à s’enfuir, Louise lui révèle la raison de son arrestation, elle seule est capable de localiser l’île de Boyuca, censée abriter un trésor inestimable le secret de l’immortalité. Ensemble, ils devront braver mille dangers pour atteindre cette île mystérieuse .

À travers 17 personnages et 26 tableaux différents, cette comédie d’aventure trépidante, librement inspirée de l’œuvre de Jules Verne, vous émerveillera par sa mise en scène rythmée, ses situations burlesques et ses monstres plus vrais que nature !

Tout public, à partir de 10 ans

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9, Rue de l’hôtel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

English :

Theater Adventure

L’événement Théâtre, La Folle histoire de l’île mystérieuse Luçon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud