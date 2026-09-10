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Théâtre – La Fondation du Rien Totem Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

lundi 18 janvier 2027 · Totem Baie de Saint-Brieuc · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
lundi 18 janvier 2027
Fin
lundi 18 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Totem Baie de Saint-Brieuc
Adresse
53 Boulevard Clemenceau
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Théâtre – La Fondation du Rien

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-18 20:00:00
fin : 2027-01-18 21:15:00

Date(s) :
2027-01-18 2027-01-19 2027-01-20

Si vous n’aimez pas perdre votre temps, passez votre chemin ! Car la Fondation du Rien n’a d’autres ambitions que de vous pousser à glandouiller, fainéanter… en bref, à ne rien faire du tout ! Une injonction désuète qu’elle porte avec conviction, loin des agendas surchargés et occupations accumulées. C’est d’ailleurs en offrant un vaste choix d’activités destinées à être annulées* que la Fondation du Rien entame son programme de détox.

Aux frontières du jeu et de la performance, cette expérience jubilatoire conduite par Nicolas Heredia invite, l’air de (presque) rien, à une poésie du lâcher-prise. Et à célébrer collectivement un vide providentiel.

Conseillé à partir de 12 ans.   .

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40 

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English :

L’événement Théâtre – La Fondation du Rien Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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