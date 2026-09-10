Théâtre – La Fondation du Rien Totem Baie de Saint-Brieuc Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Théâtre – La Fondation du Rien

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-18 20:00:00

fin : 2027-01-18 21:15:00

Date(s) :

2027-01-18 2027-01-19 2027-01-20

Si vous n’aimez pas perdre votre temps, passez votre chemin ! Car la Fondation du Rien n’a d’autres ambitions que de vous pousser à glandouiller, fainéanter… en bref, à ne rien faire du tout ! Une injonction désuète qu’elle porte avec conviction, loin des agendas surchargés et occupations accumulées. C’est d’ailleurs en offrant un vaste choix d’activités destinées à être annulées* que la Fondation du Rien entame son programme de détox.

Aux frontières du jeu et de la performance, cette expérience jubilatoire conduite par Nicolas Heredia invite, l’air de (presque) rien, à une poésie du lâcher-prise. Et à célébrer collectivement un vide providentiel.

Conseillé à partir de 12 ans. .

Totem Baie de Saint-Brieuc 53 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre – La Fondation du Rien Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme