Théâtre La Fontaine Miraculeuse place de Lattre de Tassigny Moulins

Théâtre La Fontaine Miraculeuse

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

La prochaine action du Kiwanis Moulins femmes en Bourbonnais est une pièce de théâtre avec Les Théatreux de la Burge qui joueront la pièce La Fontaine Miraculeuse.

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 36 15 14 kiwanis03000@gmail.com

English :

The next action for Kiwanis Moulins femmes en Bourbonnais is a play with Les Théatreux de la Burge, performing the play La Fontaine Miraculeuse.

