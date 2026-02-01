Théâtre La Fontaine Miraculeuse place de Lattre de Tassigny Moulins
samedi 28 février 2026.
Théâtre La Fontaine Miraculeuse
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
2026-02-28
La prochaine action du Kiwanis Moulins femmes en Bourbonnais est une pièce de théâtre avec Les Théatreux de la Burge qui joueront la pièce La Fontaine Miraculeuse.
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 36 15 14 kiwanis03000@gmail.com
The next action for Kiwanis Moulins femmes en Bourbonnais is a play with Les Théatreux de la Burge, performing the play La Fontaine Miraculeuse.
L’événement Théâtre La Fontaine Miraculeuse Moulins a été mis à jour le 2026-02-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région