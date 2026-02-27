Théâtre La Force des Femmes Halles de Gaztelu Hendaye
Théâtre La Force des Femmes Halles de Gaztelu Hendaye dimanche 1 mars 2026.
Théâtre La Force des Femmes
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Par la Compagnie des Galinettes.
Un spectacle qui célèbre l’énergie, la puissance et la liberté des femmes
Un moment fort, sensible et vibrant à partager ensemble.
Venez nombreux soutenir et célébrer la force des femmes. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr
