Théâtre La Force des Femmes Halles de Gaztelu Hendaye

Théâtre La Force des Femmes

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Par la Compagnie des Galinettes.

Un spectacle qui célèbre l’énergie, la puissance et la liberté des femmes

Un moment fort, sensible et vibrant à partager ensemble.

Venez nombreux soutenir et célébrer la force des femmes. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 evenementiel@hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La Force des Femmes

L’événement Théâtre La Force des Femmes Hendaye a été mis à jour le 2026-02-25 par Hendaye Tourisme & Commerce