Théâtre La force du coquelicot Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Théâtre La force du coquelicot

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2025-10-30 20:30:00

fin : 2025-10-30 22:00:00

2025-10-30

Quelque part, au milieu de nulle part. Un virage en épingle dans une rue qui descend. En bordure de route une falaise. Un reste de rambarde de protection par terre, inutile. Seul un large terre-plein herbeux sépare la route du vide.

Quelques grosses pierres. La vue est magnifique. Une femme est recroquevillée sur le sol. Un vélo renversé et tordu à quelques mètres d’elle, les roues tournent encore… Un homme, à ses côtés, tente de la relever…

Quand le lien à l’autre permet de briser la solitude du burn-out et retrouver l’accès à la joie. De s’ouvrir à la différence, à l’émotion qui réveille le goût des choses. De dépasser ses peurs et ses blessures pour raviver sa vitalité.

Grand Prix du Théâtre 2021, “La Force du Coquelicot” est une œuvre pleine de vie et de poésie.

D’une force incroyable, elle nous donne envie de respirer, de crier qu’on est vivant et que c’est bon.

Un élan nécessaire dans un monde qui s’étouffe peu à peu entre besoin d’efficacité et perte de joie de vivre.

Par la compagnie Les Mille Portes.

Mise en scène Brunon BANON

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

