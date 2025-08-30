Théâtre La Forêt disparue Place des Fontaine Doué-en-Anjou

Place des Fontaine Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-20 11:00:00

fin : 2026-03-21 11:35:00

2026-03-20 2026-03-21

La Forêt disparue, spectacle pour le très jeune public, nous parle de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, de l’émerveillement et de la transformation du vivant.

Elle retourne dans la maison de sa grand-mère Mona. Le silence a tout envahi ; tout semble plus petit. Une pomme. Un pépin. Des petits trésors cachés. Des châtaignes, des noix et des glands glanés en forêt. Et la vie reprend le dessus. Des sons résonnent. Une musique légère, joyeuse, mêlant les sons de la nature au marimba et au xylophone…

Une comédienne et un faiseur de sons nous racontent le petit qui devient grand, très grand. Les saisons. La temporalité des humains et celle des arbres. Ils s’émerveillent de ce vivant que nous oublions parfois au détour d’un chemin.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 mars 2026 de 9h15 à 9h50 et de 10h45 à 11h20.

Samedi 21 mars 2026 de 11h à 11h35. .

Place des Fontaine Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

La Forêt disparue, a show for very young audiences, is about the infinitely small and the infinitely large, about the wonder and transformation of life.

German :

La Forêt disparue, eine Aufführung für ein sehr junges Publikum, erzählt uns vom unendlich Kleinen und vom unendlich Großen, vom Staunen und von der Verwandlung des Lebendigen.

Italiano :

La Forêt disparue, uno spettacolo per un pubblico molto giovane, parla dell’infinitamente piccolo e dell’infinitamente grande, della meraviglia e della trasformazione degli esseri viventi.

Espanol :

La Forêt disparue, un espectáculo para un público muy joven, trata de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, de la maravilla y la transformación de los seres vivos.

