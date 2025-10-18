Théâtre « La FRIT rencontre… » Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Théâtre « La FRIT rencontre… » Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher samedi 18 octobre 2025.

Théâtre « La FRIT rencontre… »

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-07 2026-01-17 2026-02-14 2026-04-11

Depuis bien des années, la Frit (Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale) invite ses amis improvisateurs, venus de toute la France, à partager la scène de l’ECPC pour des matches d’improvisation endiablés.

Un match d’improvisation, c’est un spectacle théâtral durant lequel deux équipes jouent ensemble pour offrir des histoires, des émotions, du rire pour les petits et les grands.

Et le public dans tout ça ? C’est lui qui décide il vote à la fin de chaque improvisation quelle équipe a été la meilleure. Il a même le droit de lancer des chaussons (fournis avant le match) sur l’arbitre quand ça lui chante.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

