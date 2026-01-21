Théâtre La Grande Fabrique de Mots Salle multi-services Lembeye

Théâtre La Grande Fabrique de Mots

La compagnie Histoire de chanter propose le spectacle La Grande Fabrique de Mots inspiré de l’album jeunesse d’Agnès de Lestrade, mêle théâtre, musique, chant, danse et film muet. En amont du spectacle, les enfants des écoles de Lembeye, Monassut et Cosledaà participeront à des ateliers sur les mots et le langage, avec la comédienne Carole Gantheil. Spectacle tout public (à partir de 6 ans). .

Salle multi-services Place Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02

