Théâtre La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Théatre municipal Nevers

Théâtre La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:15:00
Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.
En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…
Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité.
Tarifs 17€ (pour les moins de 20 ans) et 24€.
Rendez vous le Samedi 14 Février à 19h au Théâtre municipal à NEVERS. .
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com
