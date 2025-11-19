Théâtre La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Théatre municipal Nevers

Théâtre La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité.

Tarifs 17€ (pour les moins de 20 ans) et 24€.

Rendez vous le Samedi 14 Février à 19h au Théâtre municipal à NEVERS. .

Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com

