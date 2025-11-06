Théâtre La guerre des sexes La Barroise Bar-le-Duc

Théâtre La guerre des sexes

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

32

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Bienvenue dans l’arène… conjugale !

La Guerre des Sexes, c’est le choc irrésistible entre Mars et Vénus, version comédie explosive. Entre quiproquos, révélations, mauvaise foi hilarante et vérités qui piquent, les couples s’écharpent, s’aiment et se détestent… pour mieux se retrouver.

Un spectacle rythmé, interactif et percutant, où chaque spectateur retrouve un peu (beaucoup ! ) de son quotidien. Un miroir déformant, drôle et jubilatoire des relations homme-femme.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc.Adultes

32 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13

English :

Welcome to the marital arena!

La Guerre des Sexes is an explosive comedy version of the irresistible clash between Mars and Venus. Between misunderstandings, revelations, hilarious bad faith and stinging truths, couples clash, love and hate each other… only to find each other again.

It’s a fast-paced, interactive and hard-hitting show, in which each spectator finds a little (or a lot! ) of his or her everyday life. A funny, jubilant, distorting mirror of male-female relationships.

Tickets available online or at the Tourist Office, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

German :

Willkommen in der Ehe-Arena!

Der Krieg der Geschlechter ist der unwiderstehliche Zusammenprall von Mars und Venus in einer explosiven Komödie. Zwischen Missverständnissen, Enthüllungen, urkomischer Falschheit und pikanten Wahrheiten geraten Paare aneinander, lieben und hassen sich… und finden dann doch wieder zueinander.

Ein rhythmisches, interaktives und schlagkräftiges Schauspiel, in dem jeder Zuschauer ein wenig (viel!) aus seinem Alltag wiederfindet. Ein verzerrter, lustiger und jubelnder Spiegel der Beziehungen zwischen Mann und Frau.

Tickets online oder im Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc in Bar-le-Duc.

Italiano :

Benvenuti nell’arena matrimoniale!

La Guerre des Sexes è un’esplosiva versione comica dell’irresistibile scontro tra Marte e Venere. Tra equivoci, rivelazioni, esilaranti malafede e pungenti verità, le coppie si scontrano, si amano e si odiano… per poi ritrovarsi.

È uno spettacolo dal ritmo incalzante, interattivo e di forte impatto, in cui ogni spettatore ritrova un po’ (o molto!) della sua vita quotidiana. Uno specchio distorto, divertente ed esilarante delle relazioni uomo-donna.

Biglietti disponibili online o presso l’Ufficio del Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

Espanol :

¡Bienvenido a la arena marital!

La Guerre des Sexes es una versión en comedia explosiva del irresistible choque entre Marte y Venus. Con malentendidos, revelaciones, hilarante mala fe y verdades punzantes, las parejas chocan, se aman y se odian… sólo para reencontrarse.

Es un espectáculo trepidante, interactivo y contundente en el que cada espectador encuentra un poco (¡o mucho!) de su vida cotidiana. Un espejo distorsionador, divertido y jubiloso de las relaciones entre hombres y mujeres.

Entradas disponibles en línea o en la Oficina de Turismo, 7 rue Jeanne d’Arc, Bar-le-Duc.

L’événement Théâtre La guerre des sexes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-11-06 par OT SUD MEUSE