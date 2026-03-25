Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 21:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Julie Deliquet est l’une des artistes majeures de la scène théâtrale. Elle est seulement la 2e femme après Ariane Mnouchkine à présenter une pièce (Welfare) dans la cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Julie Deliquet is one of the major artists on the theatrical scene. She is only the 2nd woman after Ariane Mnouchkine to present a play (Welfare) in the cour d?honneur of the Palais des Papes in Avignon.

L’événement Théâtre La guerre n’a pas un visage de femme Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur Essonne