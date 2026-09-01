Informations pratiques

Castelnau-de-Guers

THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI

305 Chemin Du Picpoul Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

La Gueule de l’emploi, une comédie moderne, acérée et drôle de Serge Da Silva, par la compagnie « Les 3 coups sur la tête ». Vendredi 25 septembre à 18h au Domaine de la Grangette à Castelnau-de-Guers.

Entrée libre.

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305 Chemin Du Picpoul Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 64 71 42 58 domainelagrangette@gmail.com

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English : THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI

*La Gueule de l’emploi*, a modern, sharp, and funny comedy by Serge Da Silva, performed by the theater company *AB Les 3 coups sur la tête* BB. Friday, September 25, at 6 p.m. at the Domaine de la Grangette in Castelnau-de-Guers.

Free admission.

L’événement THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34