UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castelnau-de-Guers

THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI Castelnau-de-Guers

vendredi 25 septembre 2026 · Castelnau-de-Guers

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
305 Chemin Du Picpoul
Ville
34120 Castelnau-de-Guers
Département
Hérault
Tarif

Castelnau-de-Guers

THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI

305 Chemin Du Picpoul Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

La Gueule de l’emploi, une comédie moderne, acérée et drôle de Serge Da Silva, par la compagnie « Les 3 coups sur la tête ». Vendredi 25 septembre à 18h au Domaine de la Grangette à Castelnau-de-Guers.

Entrée libre.
  .

305 Chemin Du Picpoul Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 6 64 71 42 58  domainelagrangette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI

*La Gueule de l’emploi*, a modern, sharp, and funny comedy by Serge Da Silva, performed by the theater company *AB Les 3 coups sur la tête* BB. Friday, September 25, at 6 p.m. at the Domaine de la Grangette in Castelnau-de-Guers.

Free admission.

L’événement THÉÂTRE – LA GUEULE DE L’EMPLOI Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

À voir aussi à Castelnau-de-Guers (Hérault)