Théâtre : La Honte ! Théâtre La Reine Blanche Paris vendredi 17 octobre 2025.
De la salade entre les dents au passé colonial du grand-père, tout le monde (ou presque) est éclaboussé par la honte. Considérant qu’elle est un fléau pour l’humanité, deux expertes – un duo tragi-comique — décident de l’éradiquer lors d’une cérémonie à visée universelle et cathartique. Jusqu’à quel degré de ridicule sont-elles prêtes à s’engager pour faire de ce sentiment qui isole un sentiment qui unit ?
↘ Production : Compagnie EKI
↘ Avec l’aide de : de Mother In Trouble Production
↘ Avec le soutien de : Anis Gras — le lieu de l’autre, Studio Théâtre de Charenton, Théâtre Le Samovar, Théâtre Jean Marais-Ville de Saint Gratien, Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil, CommeVousEmoi
TEXTE=Élise Roth + Léa Roblot + Mickaël Délis
MISE EN SCÈNE=Elise Roth + Léa Roblot
CRÉATION LUMIÈRES=Fabrice Peineau
COMPLICITÉ ARTISTIQUE=Leïla Gaudin + Lucie Valon
JEU=Élise Roth, Léa Roblot
Au croisement du théâtre et du clown contemporain
Du vendredi 17 octobre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :
dimanche
de 18h00 à 19h15
mercredi, vendredi
de 21h00 à 21h15
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T00:00:00+02:00
fin : 2025-11-16T20:15:00+01:00
Date(s) : 2025-10-17T21:00:00+02:00_2025-10-17T21:15:00+02:00;2025-10-19T18:00:00+02:00_2025-10-19T19:15:00+02:00;2025-10-22T21:00:00+02:00_2025-10-22T21:15:00+02:00;2025-10-24T21:00:00+02:00_2025-10-24T21:15:00+02:00;2025-10-26T18:00:00+02:00_2025-10-26T19:15:00+02:00;2025-10-29T21:00:00+02:00_2025-10-29T21:15:00+02:00;2025-10-31T21:00:00+02:00_2025-10-31T21:15:00+02:00;2025-11-02T18:00:00+02:00_2025-11-02T19:15:00+02:00;2025-11-05T21:00:00+02:00_2025-11-05T21:15:00+02:00;2025-11-07T21:00:00+02:00_2025-11-07T21:15:00+02:00;2025-11-09T18:00:00+02:00_2025-11-09T19:15:00+02:00;2025-11-12T21:00:00+02:00_2025-11-12T21:15:00+02:00;2025-11-14T21:00:00+02:00_2025-11-14T21:15:00+02:00;2025-11-16T18:00:00+02:00_2025-11-16T19:15:00+02:00
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche