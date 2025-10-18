Théâtre : La Honte ! Théâtre La Reine Blanche Paris

Théâtre : La Honte ! Théâtre La Reine Blanche Paris vendredi 17 octobre 2025.

De la salade entre les dents au passé colonial du grand-père, tout le monde (ou presque) est éclaboussé par la honte. Considérant qu’elle est un fléau pour l’humanité, deux expertes – un duo tragi-comique — décident de l’éradiquer lors d’une cérémonie à visée universelle et cathartique. Jusqu’à quel degré de ridicule sont-elles prêtes à s’engager pour faire de ce sentiment qui isole un sentiment qui unit ?

↘ Production : Compagnie EKI

↘ Avec l’aide de : de Mother In Trouble Production

↘ Avec le soutien de : Anis Gras — le lieu de l’autre, Studio Théâtre de Charenton, Théâtre Le Samovar, Théâtre Jean Marais-Ville de Saint Gratien, Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil, CommeVousEmoi

TEXTE=Élise Roth + Léa Roblot + Mickaël Délis

MISE EN SCÈNE=Elise Roth + Léa Roblot

CRÉATION LUMIÈRES=Fabrice Peineau

COMPLICITÉ ARTISTIQUE=Leïla Gaudin + Lucie Valon

JEU=Élise Roth, Léa Roblot

Au croisement du théâtre et du clown contemporain

Du vendredi 17 octobre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

mercredi, vendredi

de 21h00 à 21h15

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

