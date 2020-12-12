Théâtre La Joconde parle enfin Espace des Augustins Montauban
Théâtre La Joconde parle enfin Espace des Augustins Montauban jeudi 9 avril 2026.
Montauban
Théâtre La Joconde parle enfin
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
Date(s) :
2026-04-09
La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Theater The Mona Lisa finally speaks
The Mona Lisa finally speaks and tells us about her life, from her creation by Leonardo da Vinci to today in the Louvre.
L’événement Théâtre La Joconde parle enfin Montauban a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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