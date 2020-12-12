Théâtre La Joconde parle enfin Espace des Augustins Montauban

Montauban

Théâtre La Joconde parle enfin

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Theater The Mona Lisa finally speaks

The Mona Lisa finally speaks and tells us about her life, from her creation by Leonardo da Vinci to today in the Louvre.

L’événement Théâtre La Joconde parle enfin Montauban a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Grand Montauban