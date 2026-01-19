Théâtre La Leçon Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre La Leçon

Mardi 3 mars 2026 de 20h30 à 21h30.

Mercredi 4 mars 2026 de 19h30 à 20h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 21:30:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04

À sa création, au début des année 1950, cette pièce grinçante d’Eugène Ionesco a choqué le public et la critique. Elle est devenue aujourd’hui un classique de ce que l’on appelle communément le théâtre de l’absurde , à la fois grotesque et polémique.

Souvent montée comme une comédie légère un peu désuète, Robin Renucci, directeur du théâtre de La Criée à Marseille, en fait une version percutante, moderne, à la fois terrifiante et drôle. Comme s’il fallait tout savoir et que c’était possible, un professeur doit préparer mademoiselle au diplôme absolu, une sorte de doctorat total . D’abord perplexe, l’enseignant timide se prend au jeu, devient petit à petit un despote et l’élève brillante la victime apeurée soumise à son autorité, aux injonctions du grand tout. Le langage explose, les acteurs, dont Robin Renucci en tyran fou, sont magnifiques, on rit et c’est terrible.



À partir de 15 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At its premiere in the early 1950s, Eugène Ionesco?s gritty play shocked audiences and critics alike. Today, it has become a classic of what is commonly known as theater of the absurd , both grotesque and polemical.

L’événement Théâtre La Leçon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence