Théâtre La leçon de français Guérande
Théâtre La leçon de français Guérande mardi 14 octobre 2025.
Théâtre La leçon de français
2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 20:00:00
fin : 2025-10-14 21:15:00
Date(s) :
2025-10-14
Dans cette leçon de français, Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. A travers cette traque du français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.
Dès 12 ans
A partir de 18h30: Apéro jouer avec les mots !
La médiathèque vous proposera dans le hall de participer à plusieurs petits jeux sur les mots, les lettres. Et le Spot’ 15-25 ans vous régalera pour l’apéro à l’occasion de la semaine du goût. .
2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre La leçon de français Guérande a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44