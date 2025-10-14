Théâtre La leçon de français Guérande

Théâtre La leçon de français

2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 20:00:00

fin : 2025-10-14 21:15:00

2025-10-14

Dans cette leçon de français, Pépito Matéo nous convie à partager son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. A travers cette traque du français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.

Dès 12 ans

A partir de 18h30: Apéro jouer avec les mots !

La médiathèque vous proposera dans le hall de participer à plusieurs petits jeux sur les mots, les lettres. Et le Spot’ 15-25 ans vous régalera pour l’apéro à l’occasion de la semaine du goût. .

2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

