Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Salle Michel Vallery Montivilliers
mardi 1 décembre 2026 · Salle Michel Vallery · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal
Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
« La lente agonie du crapaud buffle » propose une expérience théâtrale aussi rare qu’essentielle, où l’esprit et l’humour servent une réflexion profondément politique. Le crapaud buffle, symbole du patriarcat ancré dans ses certitudes, s’y débat face à une pensée rigoureuse et incarnée par la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie.
Inspirée d’une émission radiophonique diffusée en 2021 (Répliques, France Culture), la pièce restitue avec talent l’affrontement intellectuel entre la philosophe et l’écrivain Jean-Michel Delacomptée, sous l’arbitrage d’Alain Finkielkraut – animateur à la fois drôle et partial.
Un grand moment de théâtre.
Sur inscription .
Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr
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English : Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal
L’événement Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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