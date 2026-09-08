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Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Salle Michel Vallery Montivilliers

mardi 1 décembre 2026 · Salle Michel Vallery · Montivilliers

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Michel Vallery
Adresse
1 Rue Oscar Commettant
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01

« La lente agonie du crapaud buffle » propose une expérience théâtrale aussi rare qu’essentielle, où l’esprit et l’humour servent une réflexion profondément politique. Le crapaud buffle, symbole du patriarcat ancré dans ses certitudes, s’y débat face à une pensée rigoureuse et incarnée par la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie.

Inspirée d’une émission radiophonique diffusée en 2021 (Répliques, France Culture), la pièce restitue avec talent l’affrontement intellectuel entre la philosophe et l’écrivain Jean-Michel Delacomptée, sous l’arbitrage d’Alain Finkielkraut – animateur à la fois drôle et partial.

Un grand moment de théâtre.

Sur inscription   .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58  billetterie@ville-montivilliers.fr

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English : Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

L’événement Théâtre : La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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