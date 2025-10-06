Théâtre > La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-05

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô les 5 et 6 mars prochain pour le spectacle LA LENTE ET DIFFICILE AGONIE DU CRAPAUD BUFFLE SUR LE SOCLE PATRIARCAL !

Le 4 décembre 2021, Alain Finkielkraut reçoit dans son émission Répliques sur France Culture, la spécialiste des théories féministes, Camille Froidevaux-Metterie et l’essayiste Jean-Michel Delacomptée pour parler de leur livre respectif et débattre autour de l’évolution des rapports entre les sexes et de leur révolution . Très vite, ce moment qui n’aurait pu être qu’un traditionnel échange contradictoire se révèle une magistrale démonstration de féminisme et d’intelligence. Pendant plus de 50 minutes, elle déroule avec pédagogie et pertinence ses arguments face à ses deux contradicteurs. 3 interprètes de la compagnie Akté s’emparent de cette matière à jouer, brûlante, et reconstituent au plus près du public le déroulé éminemment théâtral de l’émission pour faire entendre l’argumentation de la chercheuse. Anne-sophie Pauchet, accueillie la saison dernière avec Au loin les oiseaux, compose un moment éminemment théâtral, drôle et percussif, où le jeu des 3 comédiens vient accentuer avec malice le propos développé.

Dès 14 ans 19h30 et 20h30 Durée 1h. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : Théâtre > La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre > La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô