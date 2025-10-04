Théâtre La lettre d’Italie…… Rue Frédéric Chopin Harfleur

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 20:30:00

La découverte d’une lettre va pousser Luca à remonter le fil du passé, sur les traces de son père. Zuani, berger sarde, avait fui la faim pour devenir Jean, ouvrier en France. Ce secret bouleverse le lien entre les deux figures. La quête de sens qui s’ensuit oscille entre ombre et lumière, entre douleur et douce nostalgie. De ce clair-obscur pourraient naître des jours radieux. Un voyage entre fiction et autobiographie, chagrin et espoir, fantômes et vivants.

Après la pièce « Les Ritals » en 2019, Bruno Putzulu est de retour à Harfleur, dans une nouvelle création de son frère, Mario, toujours sur les traces de leur passé. Bruno Putzulu que l’on retrouve régulièrement sur les planches ou dans des séries télévisées, comme « Ici tout commence ».

À partir de 12 ans Durée 1h15 .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

