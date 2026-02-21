Théâtre La Lettre

10 Rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-21 19:45:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21

Pièce Commune Volksstu¨ck

Création du festival d’Avignon IN 2025 pour l’itinérance, La lettre est un hommage tendre et engagé à la vitalité d’un théâtre populaire actuel. Deux interprètes se partagent la scène et livrent au public une part de leur biographie personnelle. Tous deux artistes, il et elle rêvent d’incarner sur les planches des figures célèbres comme Tchekhov ou Jeanne d’Arc. L’histoire se développe sur dans de constants va- et-vient entre la réalité de la vie et la fiction d’une pièce de théâtre. Il naît de cette expérience scénique une pièce drôle et touchante, construite dans un dialogue direct avec le public entre récit intime et engagement collectif.Tout public

15 .

10 Rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pièce Commune Volksstu¨ck

Created for the IN 2025 touring Avignon Festival, La lettre is a tender, committed tribute to the vitality of contemporary popular theater. Two performers share the stage and deliver to the audience a part of their personal biography. Both artists, they dream of playing famous figures such as Chekhov or Joan of Arc on stage. The story unfolds in a constant back-and-forth between the reality of life and the fiction of a play. The result is a play that is both funny and touching, built on a direct dialogue with the audience between intimate storytelling and collective commitment.

L’événement Théâtre La Lettre Nancy a été mis à jour le 2026-02-21 par DESTINATION NANCY