Théâtre La Lichette vs les Valkyries | P200 ou P400 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Théâtre La Lichette vs les Valkyries | P200 ou P400

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:59:00

Date(s) :

2025-12-06

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 décembre à partir de 20h pour une soirée théâtre d’improvisation en match avec les Valkyries, une troupe bretonne, dans le plateau P200 ou P400, à L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

