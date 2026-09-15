Théâtre : La ligne rose Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Théâtre : La ligne rose

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Après avoir accueilli la compagnie des Cinq Poissons en 2020 avec leur spectacle “Louison“, nous les retrouvons cette saison avec un nouveau spectacle, “La Ligne rose“.

C’est l’histoire folle de trois jeunes filles qui ont, par un singulier concours de circonstances, lancé le téléphone rose. Paris, 1928. Dans le Paris des années folles, trois opératrices des P.T.T., les “Demoiselles du téléphone“ , harnachées dans leurs uniformes et dans les règles formelles de leur profession, bousculent les codes en créant un service d’un nouveau genre.

Encouragées par les mouvements sociaux féminins qui font alors leurs premiers pas dans une société naturellement patriarcale, elles font voler en éclat leurs propres perceptions de l’amour, des hommes et bien sûr de la femme.

Elles partent à la découverte de leurs sens, de leur pouvoir de séduction et s’attaquent à une société meurtrie par la guerre. Elles s’affranchiront des modèles pour définir leurs propres codes.

Matrioshka Productions.

De et avec : Odile Blanchet, Bérénice Boccara et Sana Puis. Mise en scène : Jean-Laurent Silvi

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal : 15€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif abonné : 9€ / Tarif Jeunes : 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre : La ligne rose

L’événement Théâtre : La ligne rose Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)