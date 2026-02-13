Théâtre : « La liste de mes envies », Centre Ratel, Bièvres

Théâtre : « La liste de mes envies » Samedi 14 mars, 20h30 Centre Ratel Essonne

Sur inscription, tarifs 8€ – 6€ (réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Jocelyne Guerbette est une femme ordinaire avec une vie ordinaire et des chagrins banals : le départ des enfants, un père qui vieillit, un mari moins attentionné…

Un évènement extraordinaire lui offre la possibilité de changer de vie…

Cette adaptation du roman de Grégoire Delacourt, magnifiquement interprétée, émeut, bouleverse et rend la vie plus belle. Une histoire lumineuse qui nous invite à revisiter la liste de nos envies.

« Prestation exceptionnelle ou alternent humour et émotion. Courrez-y » – Ouest France

« On rit, on pleure une belle leçon d’humanité » – Presse Océan

« Un hymne à la vie contre la morosité ambiante » – Le Scéno

Tarifs 8€ – 6€ (réduit)

Centre Ratel Allée des Castors 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 35 51 30 https://www.bievres.fr/parc-ratel/ https://www.facebook.com/communedebievres [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 41 51 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/laliste-de-mes-envies »}] Situé en plein cœur du village, à côté des écoles, le domaine Ratel est un site exceptionnel où sont rassemblées toutes les activités, centre culturel et installations de loisirs de la commune : gymnase, tennis, terrains de sports, circuit sportif, skate park.Dans ce vaste parc de promenade, on trouve également la mini ferme du Relais Nature.

Le centre culturel abrite le service des associations, des jeunes et de nombreuses associations comme l’Ecole de musique de Bièvres ou Art Vallée.

De Grégoire Delacourt. Mise en scène par Catherine Hauseux, avec Gwénaël Ravaux. Compagnie théâtre du RIF théâtre spectacle