Théâtre La Louve Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz mercredi 3 décembre 2025.

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03

2025-12-03

Dans un village enneigé, la petite Lucie tombe gravement malade, victime d’un sortilège jeté par une louve qui exige que les habitants du village lui rendent sa louvette.
Romane et Momo, amis de Lucie, décident de briser la malédiction. Parviendront-ils à sauver Lucie ?   .

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

