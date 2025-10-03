Théâtre La machine de Turning Salle des fêtes Pierrelatte
Théâtre La machine de Turning Salle des fêtes Pierrelatte vendredi 3 octobre 2025.
Théâtre La machine de Turning
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
A l’office de tourisme de Pierrelatte
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
L’histoire vrai d’un homme qui a changé le monde. De Benoit Solès. Mise en scène de Tristan Petitgirard.
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
The true story of a man who changed the world. By Benoit Solès. Directed by Tristan Petitgirard.
German :
Die wahre Geschichte eines Mannes, der die Welt verändert hat. Von Benoit Solès. Inszenierung von Tristan Petitgirard.
Italiano :
La vera storia di un uomo che ha cambiato il mondo. Di Benoit Solès. Regia di Tristan Petitgirard.
Espanol :
La verdadera historia de un hombre que cambió el mundo. De Benoit Solès. Dirigida por Tristan Petitgirard.
L’événement Théâtre La machine de Turning Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence