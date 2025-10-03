Théâtre La machine de Turning Salle des fêtes Pierrelatte

Théâtre La machine de Turning Salle des fêtes Pierrelatte vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre La machine de Turning

Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

A l’office de tourisme de Pierrelatte

Début : 2025-10-03 20:30:00

2025-10-03

L’histoire vrai d’un homme qui a changé le monde. De Benoit Solès. Mise en scène de Tristan Petitgirard.

Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

The true story of a man who changed the world. By Benoit Solès. Directed by Tristan Petitgirard.

German :

Die wahre Geschichte eines Mannes, der die Welt verändert hat. Von Benoit Solès. Inszenierung von Tristan Petitgirard.

Italiano :

La vera storia di un uomo che ha cambiato il mondo. Di Benoit Solès. Regia di Tristan Petitgirard.

Espanol :

La verdadera historia de un hombre que cambió el mundo. De Benoit Solès. Dirigida por Tristan Petitgirard.

