Théâtre La Machine Infernale Onet-le-Château 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Théâtre La Machine Infernale 6 boulevard des capucines Onet-le-Château Aveyron

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Le Collectif Théâtrajeunes vous invite, les 5 et 6 juillet à la MJC d’Onet-Le-Château, à découvrir son adaptation de La Machine Infernale de Jean Cocteau, une réécriture fataliste et moderne du mythe d’Œdipe.

Cette année, le collectif a fait appel à un artiste, Pascal Rabatti qui a composé un accompagnement musical original.

A la MJC d’Onet-Le-Château, Salle de la Criée (2-6 boulevard des capucines), le samedi 5 juillet à 20h et le dimanche 6 juillet à 15h et à 19h. Entrée gratuite mais réservation fortement conseillée. Infos et réservations sur https://collectiftheatrajeunes.carrd.co/ .

6 boulevard des capucines

Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie

English :

On July 5 and 6, Collectif Théâtrajeunes invites you to Onet-Le-Château?s MJC to discover its adaptation of Jean Cocteau?s La Machine Infernale, a fatalistic, modern rewriting of the ?dipe myth.

German :

Das Collectif Théâtrajeunes lädt Sie am 5. und 6. Juli in das MJC von Onet-Le-Château ein, um seine Adaption von Jean Cocteaus La Machine Infernale zu sehen, eine fatalistische und moderne Neufassung des Mythos von D?dipe.

Italiano :

Il 5 e 6 luglio, al MJC di Onet-Le-Château, il Collectif Théâtrajeunes vi invita a scoprire il suo adattamento de La Machine Infernale di Jean Cocteau, una rivisitazione fatalista e moderna del mito del « dipe ».

Espanol :

Los días 5 y 6 de julio en el MJC de Onet-Le-Château, el Collectif Théâtrajeunes le invita a descubrir su adaptación de La Machine Infernale de Jean Cocteau, una nueva versión fatalista y moderna del mito de ?dipe.

