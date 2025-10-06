Théâtre > La machinerie des printemps (2065) Saint-Lô

Théâtre > La machinerie des printemps (2065)

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 13 janvier prochain pour le spectacle LA MACHINERIE DES PRINTEMPS (2065).

CIE LA QUÊTE NE SERA PAS VAINE.

En 2065, Camille et Anna forment un duo de thérapeutes alternatifs. La société dans laquelle ils vivent est organisée autour des questions de soin, de santé et pour cause, leur patientèle consulte pour guérir d’une maladie mortelle et mondiale. En 2065, les populations sont habituées à l’émergence toujours plus rapide de nouvelles lois et obligations de précaution. La volonté de survivre l’emporte sur le débat citoyen et dans leur cabinet, Camille et Anna proposent de réapprendre à créer du lien. Un jour, c’est une femme d’État qui les consulte. C’est du théâtre d’anticipation, de danse et d’univers visuel qui nous parle de rapports aux corps dans les années 2065, dans un monde futur et imaginaire où le pays a légiféré sur les liens privés, interdisant les contacts physiques considérés comme étant dangereux pour la santé. La machinerie des Printemps (2065) existe pour mettre en lumière la nécessité de ces contacts physiques, se demande où seront, demain, nos endroits de résistance et questionne le lien entre corps privés et politiques publiques.

Dès 13 ans 20h30 Durée 1h30. .

