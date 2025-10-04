Théâtre « La Madeleine passe le relai » rue des champs Frahier-et-Chatebier
Corinne Lordier joue la pièce « La Madeleine passe le relai », à la salle culturelle de Frahier et Chatebier .Samedi 4 octobre à 20h30.
Résa en mairie au 03 84 27 31 14.
Tarif 30€ .
rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 27 31 14
