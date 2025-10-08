Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Une pièce de la Compagnie Arkivi mise en scène par Françoise Markun
Interprétation: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan et Cécilia da Cunha
Un village andalou dans les années1930. Bernarda Alba, la soixantaine, crainte et respectée est veuve depuis peu. Elle se prépare à huit ans de deuil comme l’exigent la tradition et la bienséance qu’elle suit religieusement. Un beau moment de théâtre à partager
Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr
English :
A play by Compagnie Arkivi, directed by Françoise Markun
Performance: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan and Cécilia da Cunha
An Andalusian village in the 1930s. Bernarda Alba, in her sixties, feared and respected, has recently been widowed. She is preparing herself for eight years of mourning, as required by tradition and etiquette, which she follows religiously. A beautiful moment of theater to share
Free participation by the hat. Reservations recommended
German :
Ein Stück der Compagnie Arkivi in der Regie von Françoise Markun
Darsteller: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan und Cécilia da Cunha
Ein andalusisches Dorf in den 1930er Jahren. Bernarda Alba, eine gefürchtete und respektierte Frau in den Sechzigern, ist seit kurzem Witwe. Sie bereitet sich auf acht Jahre Trauer vor, wie es die Tradition und der Anstand verlangen, die sie religiös befolgt. Ein schöner Theatermoment zum Teilen
Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen
Italiano :
Uno spettacolo della Compagnie Arkivi diretto da Françoise Markun
Interpretato da: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan e Cécilia da Cunha
Un villaggio andaluso negli anni Trenta. Bernarda Alba, sessantenne temuta e rispettata, è rimasta da poco vedova. Si sta preparando per otto anni di lutto, secondo la tradizione e il decoro che segue religiosamente. Un meraviglioso pezzo di teatro da condividere
Ingresso libero con cappello. Si consiglia la prenotazione
Espanol :
Una obra de la Compagnie Arkivi dirigida por Françoise Markun
Intérpretes: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan y Cécilia da Cunha
Un pueblo andaluz en los años treinta. Bernarda Alba, sesentona, temida y respetada, acaba de enviudar. Se prepara para ocho años de luto, según la tradición y el decoro que sigue religiosamente. Una obra de teatro maravillosa para compartir
Entrada gratuita con sombrero. Se recomienda reservar
