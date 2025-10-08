Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz

Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca

Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz mercredi 8 octobre 2025.

Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-08

Date(s) :
2025-10-08

Une pièce de la Compagnie Arkivi mise en scène par Françoise Markun

Interprétation: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan et Cécilia da Cunha

Un village andalou dans les années1930. Bernarda Alba, la soixantaine, crainte et respectée est veuve depuis peu. Elle se prépare à huit ans de deuil comme l’exigent la tradition et la bienséance qu’elle suit religieusement. Un beau moment de théâtre à partager

Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public
0  .

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25  theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

A play by Compagnie Arkivi, directed by Françoise Markun

Performance: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan and Cécilia da Cunha

An Andalusian village in the 1930s. Bernarda Alba, in her sixties, feared and respected, has recently been widowed. She is preparing herself for eight years of mourning, as required by tradition and etiquette, which she follows religiously. A beautiful moment of theater to share

Free participation by the hat. Reservations recommended

German :

Ein Stück der Compagnie Arkivi in der Regie von Françoise Markun

Darsteller: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan und Cécilia da Cunha

Ein andalusisches Dorf in den 1930er Jahren. Bernarda Alba, eine gefürchtete und respektierte Frau in den Sechzigern, ist seit kurzem Witwe. Sie bereitet sich auf acht Jahre Trauer vor, wie es die Tradition und der Anstand verlangen, die sie religiös befolgt. Ein schöner Theatermoment zum Teilen

Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen

Italiano :

Uno spettacolo della Compagnie Arkivi diretto da Françoise Markun

Interpretato da: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan e Cécilia da Cunha

Un villaggio andaluso negli anni Trenta. Bernarda Alba, sessantenne temuta e rispettata, è rimasta da poco vedova. Si sta preparando per otto anni di lutto, secondo la tradizione e il decoro che segue religiosamente. Un meraviglioso pezzo di teatro da condividere

Ingresso libero con cappello. Si consiglia la prenotazione

Espanol :

Una obra de la Compagnie Arkivi dirigida por Françoise Markun

Intérpretes: Claire Oeil-de Saleys, Fabienne Levi, Marino Putton, Noemie Krebs, Stephanie Majewski, Caroline Georgin, Jean Manu Lages, Mathieu Recchia, Valentine Godillot , Isabelle Catalan y Cécilia da Cunha

Un pueblo andaluz en los años treinta. Bernarda Alba, sesentona, temida y respetada, acaba de enviudar. Se prepara para ocho años de luto, según la tradición y el decoro que sigue religiosamente. Una obra de teatro maravillosa para compartir

Entrada gratuita con sombrero. Se recomienda reservar

L’événement Théâtre la maison de Bernarda Alba de F.G. Lorca Metz a été mis à jour le 2025-09-30 par AGENCE INSPIRE METZ