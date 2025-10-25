Théâtre La maison de Bernarda Alba Le Mas-d’Agenais
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à sa famille un deuil de huit ans et l’isolement à ses filles, comme l’exige la tradition andalouse en ces années 1930.
Soucieuse des apparences et du qu’en dira- t-on, ce que je veux, c’est que le front de ma maison soit lisse, et la paix dans ma famille , la maîtresse de maison définit pour ses cinq filles, âgées de 20 à 39 ans, les règles d’une nouvelle société où la femme est bafouée, coupée du monde et des hommes. .
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 43 07
English : Théâtre La maison de Bernarda Alba
Theater Voler prend 2 l by Compagnie Du Tout Vivant
2nd date in the theater program organized by the Amicale Laïque du Mas d’Agenais.
German : Théâtre La maison de Bernarda Alba
Theater Voler prend 2 l von der Compagnie Du Tout Vivant
2. Termin des Theaterprogramms, das von der Amicale Laïque du Mas d’Agenais organisiert wird.
Italiano :
Alla morte del secondo marito, Bernarda Alba impone alla famiglia un periodo di lutto di otto anni e isola le figlie, come era tradizione in Andalusia negli anni Trenta.
Espanol : Théâtre La maison de Bernarda Alba
Teatro Voler prend 2 l de la Compagnie Du Tout Vivant
2ª cita del programa de teatro organizado por la Amicale Laïque du Mas d’Agenais.
