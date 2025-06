Théâtre La Maison de Bernarda Alba Rou-Marson 28 juin 2025 20:30

Maine-et-Loire

Théâtre La Maison de Bernarda Alba Théâtre de Verdure Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

Date(s) :

2025-06-28

La mairie de Rou-Marson accueille la compagnie Balbuze en ouverture de sa saison culturelle.

Martin Le Calvé, enfant de la Loire se forme aux arts du spectacle vivant à Paris où il rencontre des camarades avec qui il fonde en 2025 la Compagnie Balbuze. Il tient à faire la première représentation de « La Maison de Bernarda Alba » en Anjou.

La Maison de Bernarda Alba est une pièce classique du répertoire de théâtre espagnol. Ecrite en 1936 par Federico Garcia Lorca, cette pièce populaire a pour but de remettre en question notre système de société et particulièrement les traditions sur lesquelles reposent beaucoup de nos fondements.

Ce huis clos se déroule à l’intérieur de la Maison de Bernarda Alba. Cette propriétaire terrienne et femme de pouvoir fait subir à ses cinq filles un deuil de huit années après la mort de leur père. Certaines de ses filles vont, pousser par une force qui les dépasse, transgresser et défier les règles.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 juin 2025 de 20h30 à 22h.

Ouverture de l’amphithéâtre 20 à 30 minutes avant la représentation. .

Théâtre de Verdure

Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire cie.balbuze@gmail.com

English :

Rou-Marson town hall welcomes the Balbuze company to open its cultural season.

German :

Das Rathaus von Rou-Marson empfängt das Balbuze-Ensemble zur Eröffnung seiner Kultursaison.

Italiano :

Il municipio di Rou-Marson accoglie la compagnia Balbuze per aprire la sua stagione culturale.

Espanol :

El ayuntamiento de Rou-Marson recibe a la compañía Balbuze para inaugurar su temporada cultural.

L’événement Théâtre La Maison de Bernarda Alba Rou-Marson a été mis à jour le 2025-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME