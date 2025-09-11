Théâtre La maladie de la famille M Luxeuil-les-Bains

Théâtre La maladie de la famille M

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:30:00

2026-03-20

UN PARTENARIAT LURE/LUXEUIL. BUS GRATUIT AU DEPART DE LUXEUIL.

La famille M, c’est une famille ordinaire, composée de Luigi le père, Marta et Maria les deux filles et Gianni le fils cadet, qui vit à la périphérie d’une petite ville.

Un vieillard qui oublie, des jeunes qui s’ennuient, une fratrie qui râle, des amoureux qui doutent… On n’arrive pas à vivre ensemble, ni à se séparer. Ni à se parler, ni à se comprendre. Pas évident de s’aimer, du coup… Et en plus il pleut.

Face à eux, le médecin de famille peint un tableau tendre et drôle de ce qu’il nomme la “Maladie de la famille M”.

Par des dialogues rythmés, avec une infinie tendresse, une délicate cruauté et un humour ravageur, Fausto Paravidino dresse le portrait de cette famille de “paumés” et des autres qui gravitent autour, de leur combat ordinaire contre l’ennui et pour l’amour.

Le spectacle a reçu le Grand Prix du Jury Professionnel, Festival de Nanterre-sur-Scène 2021.

Artistes Gaspard Baumhauer, Léna Allibert, Alex Dey, Taddéo Ravassard, Marie Benati, François Clavier et Guillaume Villiers-Moriamé.

Par le Collectif Nuit Orange.

À l’auditorium de Lure à 20h.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

