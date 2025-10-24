Théâtre La Malle’Heure à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Théâtre par la Compagnie Eléphant de tiroir. La Malle’heure est une farce poétique sur la vie d’Hervé. Un jour, il met au point une malle capable de donner l’heure. Inventeur innocent ou poseur de bombe ? Hervé n’aura pas le temps de s’en expliquer… Billetterie sur place ou en ligne

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 83 61 08 60 compagnieelephantdetiroir@gmail.com

English : Théâtre La Malle’Heure à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Theater by Compagnie Eléphant de tiroir. La Malle’heure is a poetic farce about the life of Hervé. One day, he develops a trunk that can tell the time. Innocent inventor or bomber? Hervé won’t have time to explain… Tickets on site or online

German :

Theater von der Compagnie Eléphant de tiroir. La Malle’heure ist eine poetische Farce über das Leben von Hervé. Eines Tages entwickelt er einen Koffer, der die Uhrzeit anzeigen kann. Unschuldiger Erfinder oder Bombenleger? Hervé hat keine Zeit, sich zu erklären… Tickets vor Ort oder online

Italiano :

Teatro della Compagnie Eléphant de tiroir. La Malle’heure è una farsa poetica sulla vita di Hervé. Un giorno sviluppa un baule in grado di leggere l’ora. Inventore innocente o dinamitardo? Hervé non avrà il tempo di spiegarlo… Biglietti al botteghino o online

Espanol :

Teatro de la Compagnie Eléphant de tiroir. La Malle’heure es una farsa poética sobre la vida de Hervé. Un día, desarrolla un baúl que puede dar la hora. ¿Inventor inocente o terrorista? Hervé no tendrá tiempo de explicarlo… Entradas en taquilla o en línea

