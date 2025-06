Théâtre La Mare à sorcières Théâtre Les Aires Die 22 juin 2025 14:00

Drôme

Théâtre Les Aires
Rue Kateb Yacine
Die
Drôme

Début : 2025-06-22 14:00:00

2025-06-22

Une pièce de théâtre de Simon Grangeat, création 2025 des ateliers enfants-ados, mise en scène par Laurie Brunet.

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A play by Simon Grangeat, created in 2025 by the children’s workshops, directed by Laurie Brunet.

German :

Ein Theaterstück von Simon Grangeat, eine Kreation 2025 der Kinder- und Jugendateliers, inszeniert von Laurie Brunet.

Italiano :

Uno spettacolo di Simon Grangeat, creato nel 2025 dai laboratori per bambini, con la regia di Laurie Brunet.

Espanol :

Una obra de Simon Grangeat, creada en 2025 por los talleres infantiles, dirigida por Laurie Brunet.

