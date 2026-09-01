Théâtre « La mère Lapic vous enfume » Salle du Vourzet Lantriac
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Vourzet · Lantriac
Informations pratiques
Lantriac
Théâtre « La mère Lapic vous enfume »
Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Spectacle « La Mère Lapic vous enfume ! », organisé par l’association Les Amis du livre
A partir de 10 ans.
Réservation des places possible à la bibliothèque de Lantriac.
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Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Performance of « La Mère Lapic vous enfume !, » organized by the association Les Amis du livre
For ages 10 and up.
Reservations can be made at the Lantriac Library.
L’événement Théâtre « La mère Lapic vous enfume » Lantriac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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