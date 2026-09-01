Informations pratiques

Lantriac

Théâtre « La mère Lapic vous enfume »

Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle « La Mère Lapic vous enfume ! », organisé par l’association Les Amis du livre

A partir de 10 ans.

Réservation des places possible à la bibliothèque de Lantriac.

.

Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performance of « La Mère Lapic vous enfume !, » organized by the association Les Amis du livre

For ages 10 and up.

Reservations can be made at the Lantriac Library.

L’événement Théâtre « La mère Lapic vous enfume » Lantriac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal