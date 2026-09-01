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AGENDA · Lantriac

Théâtre « La mère Lapic vous enfume » Salle du Vourzet Lantriac

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Vourzet · Lantriac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle du Vourzet
Adresse
Le Vourzet
Ville
43260 Lantriac
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5

Lantriac

Théâtre « La mère Lapic vous enfume »

Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Spectacle « La Mère Lapic vous enfume ! », organisé par l’association Les Amis du livre
A partir de 10 ans.
Réservation des places possible à la bibliothèque de Lantriac.
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Salle du Vourzet Le Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 

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English :

Performance of « La Mère Lapic vous enfume !, » organized by the association Les Amis du livre
For ages 10 and up.
Reservations can be made at the Lantriac Library.

L’événement Théâtre « La mère Lapic vous enfume » Lantriac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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