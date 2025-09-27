Théâtre: La mort madame (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Théâtre: La mort madame (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde samedi 27 septembre 2025.

Théâtre: La mort madame (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La Compagnie La Décadrence

Avec Clémence Lalie et Amélie Peyrol

Création musicale/univers sonore/technique Médéric Peyrol

Mise en scène Richard Mazuer

Prix libre // Durée 50mn // À partir de 12 ans

Les comédiennes jouent et incarnent ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, nos interrogations et nos certitudes, nos fantasmes et nos détestations.

Elles portent haut cette écriture de dentelle qui avive ou crée du souvenir. Cette écriture qui rend à Madame , sa vérité simple et nue. La mort. Commune à tous les êtres vivants, elle nous concerne. Une banalité universelle. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 contact@centreculturelbrive.org

English : Théâtre: La mort madame (Centre Culturel)

German : Théâtre: La mort madame (Centre Culturel)

Italiano :

Espanol : Théâtre: La mort madame (Centre Culturel)

L’événement Théâtre: La mort madame (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-12 par Corrèze Tourisme