Théâtre La mystérieuse fête des voisins Cramans

Théâtre La mystérieuse fête des voisins

Chalet Sainte-Monique Cramans Jura

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Les d’Zaubotous L’ Avenir de Cramans présentent La mystérieuse fête des voisins, une comédie en 2 actes de Vivien LHERAUX.

Réservation par SMS de préférence.

Adulte 10 €

Enfant (-12 ans) 5 € .

Chalet Sainte-Monique Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 80 39 37 coco.marechal@wanadoo.fr

