Théâtre La mystérieuse fête des voisins Cramans vendredi 27 février 2026.
Chalet Sainte-Monique Cramans Jura
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-03-14 23:59:00
2026-02-27 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
Les d’Zaubotous L’ Avenir de Cramans présentent La mystérieuse fête des voisins, une comédie en 2 actes de Vivien LHERAUX.
Réservation par SMS de préférence.
Adulte 10 €
Enfant (-12 ans) 5 € .
Chalet Sainte-Monique Cramans 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 80 39 37 coco.marechal@wanadoo.fr
