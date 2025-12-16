Théâtre La mystérieuse fête des voisins Foncine-le-Haut
Théâtre La mystérieuse fête des voisins
Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10 23:00:00
Une comédie comique de Vivien Lheraux avec les Baladins de la Combe Noire .
Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11
