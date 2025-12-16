Théâtre La mystérieuse fête des voisins Foncine-le-Haut

Théâtre La mystérieuse fête des voisins

Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut Jura

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

2026-01-10

Une comédie comique de Vivien Lheraux avec les Baladins de la Combe Noire .

Salle Charles Lecoultre Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 93 11

