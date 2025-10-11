Théâtre La Mystérieuse Fête des Voisins Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Les Drôles Gaillanais en représentation avec la comédie La Mystérieuse Fête des Voisins .

Qui n’a jamais participé -où eu envie de participer à une fête des voisins ? A l’heure où le distanciel prend parfois le pas sur le présentiez , c’est l’occasion rêvée de se rencontrer et de faire connaissance, ou de se connaître mieux, d’avoir une vraie relation. Ce soir, dans cette optique, Béatrice et William organisent une réception dans leur jardin. Initiative imprudente de leur part ? Les invités vont en effet se révéler et faire des découvertes qui vont bouleverser le déroulement de la soirée… surtout à partir du moment où Madame Michel, celle qu’on avait oublié d’inviter, va faire son apparition et s’asseoir sur le banc de jardin.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de ville Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 04 63 dguimaraes91@gmail.com

